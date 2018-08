Stéphane Pauwels a été inculpé

L’animateur de télévision Stéphane Pauwels a été libéré par le juge d’instruction qui l’a interrogé dans la journée.

Stéphane Pauwels avait été arrêté mardi après-midi pour une éventuelle complicité dans un vol avec violence commis dans une habitation à Lasne en mars 2017. Il a comparu aujourd’hui devant le juge d’instruction. Ce dernier n’a pas placé l’animateur sous mandat d’arrêt. Il a été inculpé pour complicité dans un home invasion.

Le vol en question s’inscrit dans une instruction plus vaste relative à une série d’une vingtaine de vols à main armée avec effraction perpétrés entre début 2015 et fin 2017 et à un trafic de stupéfiants. Il s’agit d’un dossier de criminalité organisée et les vols ont été commis en différents lieux en Belgique.