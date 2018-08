Un look bronzé royal en 3 étapes

De retour de vacances, vous vous sentez en pleine forme et vous n’avez qu’une envie : arriver au boulot en grand équipage, style princesse dans son carrosse royal (pour vous, la voiture de société fera l’affaire) et entendre crier d’un département à l’autre « Quel joli bronzage, comment fais-tu pour le garder ? ».

Pour les princesses qui n’ont pas de fée marraine sous la main, voici quelques conseils et astuces pour faire tourner toutes les têtes :

1) Portez des vêtements clair – blancs, roses… avant que l’hiver et ses couleurs sombres ne vous tombent dessus, profitez-en, et osez une tenue mettant en valeur votre joli teint hâlé !

2) Jouez sur les bijoux – les bijoux ethniques, souvent dorés ou aux couleurs acidulées, sont parfaits pour sublimer le bronzage !

3) Trichez un peu (si, si, on peut !) avec un bon prolongateur de bronzage – Si prolonger ses vacances n’est pas possible, prolonger son bronzage à l’aide d’un prolongateur de bronzage est bien possible !

NIFRI Prolongateur de Bronzage apaise et hydrate et rétablit l’équilibre hydrique de la peau. Le petit plus : NIFRI a une action anti-rides intense grâce à l’enzyme CO Q10. Le prolongateur protège contre le vieillissement prématuré et prévient activement la formation des rides. La peau reste belle et radieuse pendant beaucoup plus longtemps.

Alors, bronzée et ravissante, c’est le moment de se mettre en chasse, et si vous n’avez pas trouvé de prince charmant pendant les vacances, ça vaut peut-être la peine de tenter votre chance ici. Au final, n’y a-t-il pas plein de grenouilles en Belgique ?