Voici l’application de voyageurs la plus téléchargée dans le monde

L’application de voyageurs la plus téléchargée dans le monde, a été désignée à l’issue de données compilées d’App Annie, qui conseille les entreprises dans leur stratégie mobile.

A la rubrique « voyage », Uber, Google Earth et Didi Chuxing, le Uber chinois, sont les trois applis les plus téléchargées dans le monde depuis 2010 sur l’AppStore.

Déployé dans plus de 310 villes dans le monde, Uber décroche la première place des applis mobiles que les voyageurs ont le plus téléchargées depuis 2010.

Si Uber et Google Earth tiennent le haut de ce classement international, respectivement aux première et deuxième places, les applis chinoises profitent d’une belle présence, avec Didi Chuxing (3e), Ctrip (4e) qui permet de réserver des hôtels et des trains, et Qunar Travel (5e), un comparateur de vols et d’hôtels.

Les Européens reconnaîtront pour leur part Booking.com (6e), Tripadvisor (7e), Yelp (9e) et Airbnb (10e).

Tripadvisor cartonne

En France, l’Américain Tripadvisor constitue l’appli la plus téléchargée en matière de voyage, dans la catégorie des applis auxquelles contribuent les consommateurs (crowdsourcing), pour la période du premier semestre 2018. Ce succès est également retentissant en Allemagne et au Royaume-Uni.

Waze et SNCF ne sont pas en reste

Pour ce qui est des cartes et de la navigation, c’est la navigation GPS de Waze qui sort du lot.

Pour se déplacer, le module de la SNCF est sans surprise numéro un tandis que la RATP est le plus souvent installé sur les smartphone pour ses cartes et sa navigation.

A noter que ces classements ne prennent en compte que les téléchargements sur l’AppStore. Par ailleurs, AppAnnie n’a pas été en mesure de communiquer le nombre de téléchargements.