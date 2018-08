Le premier hôtel à bière ouvre ses portes

Dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis, le DogHouse, premier hôtel à bière au monde, est sur le point d’ouvrir.

Imaginé par la brasserie BrewDog, l’hôtel propose un séjour qui vous plonge dans le monde de la bière.

Depuis leur chambre, les clients ont vue sur la production des bières produites par la brasserie, et peuvent suivre les différentes étapes du processus. Mais en plus, ils peuvent goûter les bières immédiatement , grâce au réfrigérateur et au robinet à bière installés dans la chambre.

Equity Punks are the heart and soul of BrewDog.

So for our new hotel in Columbus? They get priority booking. 🙌

Check it out and check in here > https://t.co/uM61jjONVl#CapitalAtRisk pic.twitter.com/PZwOm2VDap

— BrewDog (@BrewDog) 21 août 2018