Elle donne naissance à un bébé conçu à l’aide d’une seringue et d’un Tupperware

C’est un récit de vie tout à fait insolite, qu’ont livrés Kerry Allen et Ali Thomson, au journal britannique Metro. Leur bébé a été conçu a l’aide d’une seringue et d’un Tupperware.

Si Kerry et Ali vivent sous le même toit, ce n’est pas par amour. C’est plutôt le signe d’une colocation entre meilleurs amis, qui ont choisi de réaliser leur rêve mutuel d’enfanter.

Ali est un jeune homme homosexuel qui gagne sa vie en tant que barman. Il a rencontré Kerry, son amie, il y a 6 ans, alors qu’ils travaillaient tous les deux au Burger King.

Lors d’une soirée alcoolisée, il y a quatre ans d’ici, les jeunes gens échangent leur souhait commun de devenir parents.

Would you have a baby with your best friend? This woman did – using a £3 syringe and a Tupperware box – by @rosamcmahon on @MetroUK https://t.co/8HyV2OOi4n via @MetroUK

— PA Real Life (@PA_Real_Life) 28 août 2018