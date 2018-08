Donald Trump accuse Google de truquer les résultats de recherche

Le président américain Donald Trump a a accusé Google de truquer les résultats de recherche. La semaine dernière, il avait déjà accusé les réseaux sociaux de museler les voix conservatrices.

« Rechercher « Trump News » sur Google ne donne que des résultats sur le point de vue / des articles des médias Fake News. En d’autres termes, c’est truqué, pour moi et d’autres, afin que presque tous les articles et informations soient négatifs« , a tweeté dès 05H24 l’hôte de la Maison Blanche.

Google search results for “Trump News” shows only the viewing/reporting of Fake New Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 août 2018

« Fake CNN est proéminente. Les Médias Républicains/ Conservateurs et Justes sont écartés. Illégal?« , s’est-il par ailleurs interrogé après avoir fait une recherche sur son nom de bon matin.

« 96% de médias de gauche »

Selon lui, « 96% des résultats sur « Trump News » viennent de Médias Nationaux de Gauche », ce qu’il estime « très dangereux ». « Google et d’autres suppriment les voix des Conservateurs et cachent les informations positives. Ils contrôlent ce que nous pouvons voir ou pas. C’est une situation très grave dont on s’occupera!« , a-t-il ajouté.

….results on “Trump News” are from National Left-Wing Media, very dangerous. Google & others are suppressing voices of Conservatives and hiding information and news that is good. They are controlling what we can & cannot see. This is a very serious situation-will be addressed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 août 2018

Le milliardaire américain avait déjà accusé la semaine dernière « les géants des réseaux sociaux » de réduire au silence « des millions de gens ». « Les gens ont le droit de décider de ce qui est vrai et ce qui est faux, sans censure!« , avait-il lancé vendredi sur Twitter, dont il a fait son moyen de communication de prédilection pour contourner les médias qu’il juge être malintentionnés à son encontre.