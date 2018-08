US Open – Van Uytvanck et Flipkens associées en double, Elise Mertens engagée aussi

Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens vont disputer le tournoi du double à l’US Open, quatrième levée du Grand Chelem de l’année, à Flushing Meadows, New York. Le duo jouera au premier tour contre la deuxième paire tête de série du tournoi formée par la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic, lauréates à l’Open d’Australie en janvier et finalistes à Wimbledon en 2014.

Elise Mertens est aussi engagée dans l’épreuve du double avec sa partenaire traditionnelle la Néerlandaise Demi Schuurs. Elles forment la 7e paire tête de série et seront opposées au premier tour à l’Australienne Daria Gavrilova et à la Croate Petra Martic.

Dans l’épreuve du simple, si Alison Van Uytvanck a été sortie au premier tour mardi, Kirsten Flipkens s’est qualifiée en s’offrant la demi-finaliste de l’an dernier, l’Américaine CoCo Vandeweghe alors qu’Elise Mertens avait franchi aussi le cap du premier lundi déjà.

