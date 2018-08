US Open – Kvitova, qui a battu Wickmayer: « Nous avons toutes deux disputé un grand match »

« J’ai tout fait pour ne pas avoir à jouer un troisième set par cette chaleur ». Petra Kvitova était très heureuse d’avoir franchi avec succès, mardi, le premier tour à l’US Open au détriment de Yanina Wickmayer (WTA 94). La Tchèque, 28 ans, 5e joueuse du monde, déjà lauréate de cinq tournois cette année, se méfiait en effet de l’Anversoise, dont elle savait qu’elle appréciait de jouer à New York. « Le score ne reflète pas la physionomie de la partie », a estimé Petra Kvitova victorieuse 6-1, 6-4. « Nous avons toutes les deux disputé un grand match. Nous étions très agressives en coup droit comme en revers. Cela s’est vraiment joué à celle qui raterait une balle facile de moins. J’étais très bien entrée dans la partie, en prenant rapidement son service, mais dans le deuxième set, elle s’est ressaisie. Je me suis retrouvée en difficulté, je jouais un peu moins bien, mais j’ai su rester mentalement dans le coup. Et j’ai saisi ma chance quand elle s’est présentée. Je suis très contente. Elle a déjà atteint les demi-finales ici (en 2009, ndlr), donc c’est une bonne victoire ».

Petra Kvitova, qui avait encore dû abandonner la semaine dernière en quart de finale à New Haven en raison d’une gêne à l’épaule gauche, va désormais pouvoir se concentrer sur son deuxième tour. Elle affrontera la Chinoise Yan Wafang (WTA 90), 24 ans.

« On verra comment mon corps va réagir. J’espère que je ne vais pas m’écrouler », a ajouté la joueuse tchèque. « Nous avons eu de la chance de jouer à 11h du matin, car il faisait très chaud. Je m’y attendais, et pourtant ce fut encore plus horrible que je ne l’imaginais. Les serviettes de glace nous ont bien aidées. Et nous n’avons pas joué de très longs échanges non plus. Je ne sais pas comment les autres vont faire… », conclut-elle.

Source: Belga