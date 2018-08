US Open – Kirsten Flipkens surprend Coco Vandeweghe et jouera la Serbe Aleksandra Krunic au 2e tour

Kirsten Flipkens a passé le cap du premier tour de l’US Open, 4e épreuve du Grand Chelem de l’année, mardi à Flushing Meadows (New York), en écartant CoCo Vandeweghe, demi-finaliste l’an dernier. La Campinoise affrontera la Serbe Aleksandra Krunic au deuxième tour. Kirsten Flipkens (WTA 57), 32 ans, a battu l’Américaine CoCo Vandeweghe (N.24), 26 ans, 25e joueuse du monde, en deux manches 6-3, 7-6 (7/3) en près de deux heures de match (1h58 minutes).

Au deuxième tour, Kirsten Flipkens sera opposée soit à la numéro 1 serbe Aleksandra Krunic (WTA 49), 25 ans, victorieuse de son côté, en trois sets, de la Suissesse Timea Bacsinszky (WTA 745), 29 ans, 6-2, 3-6 et 6-0 en 2 heures 18 minutes de jeu.

Krunic a battu Flipkens lors de leurs deux confrontations sur le circuit, cette année sur l’herbe de Rosmalen 6-7(0/7), 7-5, 6-1 et sur terre battue en Fed Cup à Belgrade en 2016: 6-4, 7-6 (10/8).

La Campinoise, pour son 10e US Open, rejoint ainsi Elise Mertens au second tour alors que Yanina Wickmayer et Alison Van Uytvanck ont été éliminées de leur côté. Le meilleur résultat de Flipkens à New York fut un 3e tour en 2009.

Plus tôt dans la journée en effet, Yanina Wickmayer (WTA 94), 28 ans, a été sortie par la 5e joueuse du monde, la Tchèque Petra Kvitova (N.5), 28 ans également, 6-1, 6-4 alors qu’Alison Van Uytvanck (WTA 39), 24 ans, a subi le même sort face à l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, 36e mondiale, 29 ans, 6-3, 6-2.

Lundi, Elise Mertens (N.15/WTA 15) s’était qualifiée en trois sets – 6-2, 6-7 (5/7), 7-5 – face à la Japonaise Kurumi Nara (WTA 99). Au deuxième tour, la numéro 1 belge, 22 ans, sera opposée elle à la jeune Bélarusse de 19 ans, Vera Lapko (WTA 72), tombeuse de son côté de l’Ukrainienne Kateryna Bondarenko (WTA 86) 6-3, 6-3.

Source: Belga