US Open – Flipkens, qui a battu l’Américaine Vandeweghe: « C’est une belle surprise »

« Flipkens crushes Coco », a titré le site web de l’US Open (« Flipkens a broyé Coco »). Contrairement à Alison Van Uytvanck (WTA 39) et à Yanina Wickmayer (WTA 94), Kirsten Flipkens (WTA 57) a réalisé une belle performance mardi à Flushing Meadows. Sur le court n°17, la Campinoise de 32 ans, a battu au premier tour l’Américaine Coco Vandeweghe (WTA 25), 26 ans, 6-3, 7-6 (7/3). Et le comble, c’est qu’elle ne s’y attendait pas spécialement. « C’est une belle surprise », a-t-elle confié après sa victoire. « Je n’avais pas très bien joué les semaines précédentes et je partais dès lors un peu dans l’inconnu. Je n’avais de très bonnes sensations. Elle avait atteint les demi-finales ici l’an dernier (Vandeweghe s’était inclinée contre sa compatriote Madison Keys, NDLR), mais je savais qu’elle avait des soucis à la cheville. Et puis, de toute manière, je n’avais rien à perdre. »

Coco Vandeweghe, qui a des origines belges, s’était effectivement blessée à la cheville à Wimbledon lors de son premier tour contre la Tchèque Katerina Siniakova. Et elle avait encore subi une rechute, la semaine dernière, à New Haven contre la Slovaque Magdalena Rybarikova. La New-Yorkaise a encore dû faire appel à plusieurs reprises à la kiné dans la deuxième manche dans la fournaise de Flushing Meadows.

« Je me disais que si je parvenais à dérégler son jeu, j’aurais une chance », a ajouté Flipper, qui n’a commis que 19 fautes directes, contre 35 à son adversaire, et est venue gagner 10 points sur 15 au filet. « Il fallait que je me lâche et au final, j’ai bien servi et j’ai livré un très bon match. »

Kirsten Flipkens affrontera jeudi la numéro 1 serbe Aleksandra Krunic (WTA 49), 25 ans.

Source: Belga