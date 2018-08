Un temps calme et progressivement chaud mardi

Il fera assez chaud mardi avec des maxima pouvant aller jusqu’à 24 degrés. Le vent de sud sera faible, annonce l’IRM. Dans le détail, les maxima seront de 20 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, 22 degrés à la mer et 23 ou 24 degrés en

de nombreux endroits.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel restera souvent peu nuageux à serein avec seulement quelques voiles d’altitude, mais en fin de nuit, des averses pourront se produire à partir de la frontière française. Les minima seront compris entre 12 et 16 degrés.

Tout autre temps mercredi avec une nébulosité abondante et de la pluie dès le matin. Les précipitations pourront être importantes et des orages pourront se développer au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse. Quelques timides éclaircies reviendront en soirée par le littoral. Les maxima oscilleront entre 18 degrés à la Côte et 23 degrés en Lorraine. Le vent, faible à modéré, virera du sud­-est vers le nord­-ouest.

