L’IRM met en garde contre une zone pluvio-orageuse mercredi

Une zone pluvio-orageuse très active remonte de la France et traversera la Belgique mercredi matin en direction du nord-est. Des pluies abondantes parfois sous formes d’averses pourront se produire sur le centre et le nord du pays. De fortes averses orageuses pourront se produire sur le sud du pays avec risque de grêle et de coups de vent, indique mardi soir l’IRM. Des précipitations parfois abondantes (alerte jaune) sont prévues sur toutes les provinces flamandes et à Bruxelles de 08h00 à 21h00. Au sud du pays, seules les provinces de Hainaut et du Brabant wallon sont en alerte jaune.

Des quantités d’eau de 20 à 40 l/m2 sont possibles par endroits.

Source: Belga