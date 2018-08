Ligue des Champions – L’Ajax retrouve la phase de poules après quatre saisons, l’AEK et Young Boys qualifiés

L’Ajax Amsterdam a assuré sa qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions mardi soir en partageant 0-0 sur le terrain du Dynamo Kyev en barrage retour de la compétition. Les Néerlandais s’étaient imposés 1-3 au match aller et retrouvent la lucrative phase finale de la Champions League après quatre ans d’absence. Tombeurs du Standard au tour précédent, les Ajacides auraient pu passer une soirée plus tranquille et s’offrir une victoire si le Serbe Dusan Tadic avait converti son penalty à la 14e minute.

L’Ajax sera accompagné au prochain tour par les Suisses du Young Boys de Berne et les Grecs de l’AEK Athènes.

Après le 1-1 du match aller, le Young Boys est allé s’imposer en terre croate 1-2 face au Dinamo Zagreb et accède ainsi pour la première fois de son histoire à la phase de poules de la Ligue des Champions. Ce sont pourtant les locaux qui avaient pris l’avantage grâce à Izet Hajrovic (7e) mais le Français Guillaume Hoarau a renversé la vapeur en l’espace de trois minutes grâce à un penalty (64e) et une déviation dans le petit rectangle (66e).

L’AEK a pour sa part conservé l’avance acquise face au Hongrois du MOL Vidi lors du match aller (2-1), notamment grâce à un but du Belge Vikor Klonaridis. Présent sur la pelouse pendant 62 minutes, celui-ci a assisté au penalty transformé par son équipier Petros Mantalos (48e) et à l’égalisation de Loic Nego (57e). Les Grecs ont finalement résisté aux assauts hongrois malgré l’exclusion de Helder Lopes (80e).

Mercredi, les trois dernières rencontres des barrages sont au programme: RB Salzbourg – Étoile Rouge de Belgrade (aller: 0-0), PSV Eindhoven – Bate Borisov (aller: 3-2) et PAOK – Benfica (aller: 1-1).

Le tirage au sort de la phase de poules est prévu jeudi à Monaco.

Source: Belga