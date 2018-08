Les entreprises flamandes font les yeux doux aux demandeurs d’emplois wallons

Face à la pénurie de main-d’œuvre subsistant au nord du pays, et plus particulièrement en Flandre occidentale, la section locale de l’organisation patronale flamande Voka a décidé de relancer la plateforme internet www.vouseteslesbienvenus.eu afin d’attirer davantage de Wallons de l’autre côté de la frontière linguistique. Le projet a été présenté mardi à Westrozebeke, en présence du ministre wallon de l’Économie et de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet. Le taux de chômage dans la province de Flandre occidentale est descendu à 5,2% et même à 3% dans certaines sous-régions. Cela signifie qu’il y a à peine 1,4 candidat par emploi vacant. C’est pourquoi le Voka et les entreprises du nord du pays font les yeux doux aux travailleurs français et, surtout, wallons. Le taux de chômage en province de Hainaut s’élève quant à lui à 12,8%.

Plusieurs actions ont déjà été entreprises pour pousser les demandeurs d’emploi wallons à tenter leur chance au nord du pays et le site internet www.vouseteslesbienvenus.eu existe depuis longtemps. Mais il fait l’objet d’un nouveau lancement en mettant en avant les avantages de la Flandre occidentale que sont sa proximité, ses performances en matière de mobilité et son bilinguisme. Ce dernier aspect est particulièrement important car la langue représente souvent une barrière.

Le ministre Jeholet souhaite lui aussi travailler à une plus grande mobilité interrégionale des travailleurs. « Pour que les demandeurs d’emploi puissent saisir les possibilités au maximum, il faut oser traverser la frontière linguistique. Il est de notre responsabilité politique de chercher des solutions, allant de la formation à l’orientation professionnelle », a souligné le ministre wallon, qui souhaite voir 2.500 Wallons par an franchir la frontière linguistique pour dénicher un emploi.

Actuellement, 5.600 Wallons travaillent en Flandre occidentale. Depuis le début de l’année, 9.114 Wallons ont déjà reçu une offre d’emploi en Flandre.

