Les Belges à l’étranger – Dijon officialise l’arrivée de Laurent Ciman

Dijon a rendu officielle l’arrivée de Laurent Ciman en Ligue 1 mardi soir. Le Diable rouge avait déjà communiqué son départ du Los Angeles dans l’après-midi mais n’avait pas précisé son club de destination. C’est désormais chose faite, le défenseur belge va s’engager pour deux saisons, sous réserve d’une visite médicale satisfaisante. « C’est un joueur que nous souhaitons depuis plusieurs saisons », a expliqué Olivier Delcourt, le président du DFCO. « Nous sommes donc ravis de pouvoir l’accueillir, lui et sa famille. Que ce soit sportivement ou humainement, il sera un atout supplémentaire pour le club. »

Le directeur de la cellule recrutement Sébastien Larcier est également très satisfait de ce transfert. « Laurent Ciman est le profil idoine que le staff technique recherchait. C’est un leader avec une grande expérience du haut niveau et du tempérament. C’est un leader tactique, avec une grosse qualité dans la lecture du jeu, mais aussi un leader technique possédant une excellente relance. »

Arrivé à Los Angeles en décembre dernier en quittant à contre-coeur l’Impact Montreal, Laurent Ciman s’était imposé rapidement au LAFC en devenant capitaine de sa nouvelle équipe et en disputant 22 rencontres.

Le nouveau défenseur dijonais a pris la peine de saluer ses anciens fans sur Twitter en les remerciant pour leur affection. Le LAFC l’a salué avec un « Merci Général » mardi soir sur son compte Twitter.

Formé au Sporting de Charleroi, Ciman est ensuite passé par Bruges, Courtrai et le Standard avant son aventure outre atlantique. Il débarque désormais à Dijon, en tête de Ligue 1 avec un joli 9 sur 9 en compagnie du Paris Saint-Germain.

