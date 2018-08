La plate-forme citoyenne attend une réaction de la part des autorités

La plate-forme citoyenne de soutien aux réfugiés, qui a suspendu son action lundi soir à la suite d’actes de vandalisme commis la veille à la Porte d’Ulysse, attend de la part des autorités davantage que l’augmentation du dispositif de sécurité. « Il faut un système d’accueil moins défaillant, avec plus de places ouvertes », insiste le porte-parole de la plate-forme, Mehdi Kassou. Dimanche soir, des personnes essentiellement sans-abri se sont montrées agressives au centre exploité par la plate-forme à Haren, ce qui a poussé celle-ci à suspendre momentanément l’organisation de l’hébergement de centaines de migrants. Hier/lundi, le même groupe de personnes a encore essayé de s’introduire pendant la nuit au centre de Haren, via les grillages. « Ces fauteurs de trouble ont déjà été arrêtés plusieurs fois mais ils sont toujours relâchés car il s’agit d’infractions mineures. Et même si l’on déplore les actes de violences qu’ils commettent, il faut rappeler que ce qui les motive reste la volonté de trouver un lit », souligne Mehdi Kassou.

Pour la plate-forme citoyenne d’hébergement des migrants, ce n’est dès lors pas deux gardes de sécurité en plus qui vont changer quoi que ce soit. « Les autorités doivent reconnaître les difficultés. Il y a urgence. Il faut étendre le dispositif d’accueil sur Bruxelles », réclame le porte-parole.

Une réunion est d’ailleurs prévue cette semaine à cet égard avec le gouvernement bruxellois et le secteur du sans-abrisme.

La plate-forme citoyenne se rendra mardi, en début de soirée, au parc Maximilien afin de prendre le pouls et si le climat s’est apaisé, elle reprendra son action. « Notre volonté est de rouvrir le plus vite possible mais si l’on se rend compte que les personnes agressives n’ont pas compris le message, alors on sera contraint d’encore suspendre notre action ».

