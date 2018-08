Katusha Alpecin annonce l’arrivée de Jens Debusschere

La saison prochaine, Jens Debusschere portera le maillot de l’équipe cycliste Katusha Alpecin. Après huit saisons, il quitte Lotto Soudal. La formation suisse du WorldTour a confirmé le transfert mardi, à l’occasion du 29e anniversaire du coureur qui a signé pour deux saisons. Debusschere se dit « extrêmement heureux » de ce changement. « Après huit saisons dans la même équipe, il était temps d’apporter un changement dans ma carrière. Cette équipe se concentre sur les classiques printanières et j’y trouve aussi quelques coureurs et membres du staff belges. »

Cette année trois Belges évoluent chez Katusha : Jenthe Biermans, Steff Cras et Baptiste Planckaert. Il sera l’équipier des vedettes Marcel Kittel et Ilnur Zakarin.

Debusschere est devenu champion de Belgique en 2014. Deux ans plus tard, il a gagné A travers la Flandre. Le Prix de clôture, à deux reprises, et le GP de Wallonie figurent à son palmarès, tout comme des victoires d’étape à Tirreno-Adriatico et dans l’Eurométropole Tour. Cette saison, il a remporté une étape du Tour de Wallonie, s’est classé cinquième à Gand-Wevelgem et dixième à Paris-Roubaix.

Le Flandrien dit qu’il se concentrera sur les classiques mais qu’il veut aussi continuer à jouer sa chance dans les sprints. « J’ai prouvé que je peux être un bon leader et dans les courses plus petites, j’ai une chance de gagner moi-même. »

Katusha Alpecin a engagé Debusschere pour s’illustrer lors du printemps flamand, explique le manager José Azevedo. « Il peut obtenir d’excellents résultats dans les courses belges d’un jour. Il peut se hisser dans le top 10 des classiques. Nous avons déjà un bon groupe pour ces courses et nous voulons le rendre encore plus fort. Il apporte beaucoup d’expérience et est aussi rapide. Il peut être l’un de nos sprinters et être une rampe de lancement pour Marcel Kittel, comme il le faisait pour Greipel. »

Source: Belga