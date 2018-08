José Mourinho demande du « respect » pour son travail après son humiliation à Tottenham

Manchester United a été humilié à domicile lundi soir lors de la 3e journée de la Premier League de football. L’équipe de José Mourinho a perdu 0-3 à Old Trafford face à Tottenham. ManU ne compte que 3 points sur 9, son pire début depuis la création de la Premier League en 1992. Après le match, le Portugais s’est emporté lors de la conférence de presse. Il a demandé plus de respect pour ses mérites en tant que manager. Après une question critique d’un journaliste, Mourinho a mis trois doigts en l’air. « Connaissez-vous le résultat ? 3-0. Mais cela signifie aussi trois Premier League. J’ai gagné la Premier League plus souvent que les 19 autres managers réunis. Trois pour moi et deux pour eux. Respect, respect, respect, respect », a déclaré Mourinho, qui a quitté la salle de presse en colère.

En tant qu’entraîneur de Chelsea, Mourinho est devenu champion d’Angleterre à trois reprises (en 2005, 2006 et 2015). Pep Guardiola (en 2018) et l’actuel entraîneur de West Ham Manuel Pellegrini (en 2014) ont remporté chacun un titre avec Manchester City.

Source: Belga