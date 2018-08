Google, Twitter et Facebook « doivent faire attention » avertit Trump

Le président américain Donald Trump a mis en garde mardi Google, Twitter et Facebook contre ce qu’il estime être un manque d’impartialité, leur conseillant de « faire attention ». « Google, Twitter et Facebook naviguent vraiment en eaux très troubles et ils doivent faire attention », a déclaré M. Trump depuis le Bureau ovale. « C’est injuste pour une grande partie de la population », a-t-il ajouté. « Vous ne pouvez pas faire ça aux gens, vous ne pouvez pas! « , a-t-il martelé, à l’issue d’une rencontre avec le président de la FIFA Gianni Infantino.

« Nous recevons des milliers et des milliers de plaintes », a-t-il encore dit, sans autres précisions.

Mardi dès l’aube, le 45e président des Etats-Unis s’en était pris avec virulence, sur Twitter, à Google, affirmant que les résultats de son moteur de recherche étaient « truqués ».

Cette accusation a été fermement démentie par le géant américain qui a rejeté toute « manipulation politique ».

