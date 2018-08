France: Saad Lamjarred inculpé pour « viol » et placé sous contrôle judiciaire

Le chanteur marocain Saad Lamjarred, 33 ans, a été une nouvelle fois inculpé pour « viol » en France, mardi, à la suite de la plainte d’une jeune femme, et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on appris auprès du parquet de Draguignan (sud-est). Le juge des libertés et de la détention (JLD) a décidé mardi soir de placer la vedette sous contrôle judiciaire, alors que le parquet requérait le placement en détention provisoire du chanteur déjà mis en cause pour des viols dans le passé. Le parquet pourrait faire appel de cette décision.

La vedette avait été interpellée dimanche et placée en garde à vue pour des « faits caractérisés de viol » au cours de la nuit de samedi à dimanche dans un établissement de nuit de Saint-Tropez.

Dans le cadre de son contrôle judiciaire, le chanteur a l’interdiction de quitter la France et d’entrer en contact avec la victime et les témoins, a précisé le parquet. Il doit remettre son passeport aux autorités, et fournir une caution dont le montant n’a pas été communiqué.

source: Belga