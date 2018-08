Une pinte à 25 € au goût de café

Un pub anglais propose à sa carte la pinte la plus chère du Royaume-Uni au prix de 22,5 £ (plus ou moins 25 €). La Speedway Stout est ainsi proposée par The Craft Beer Co qui dispose de plusieurs cafés à travers le pays.

C’est quand même cinq fois le prix d’une bière moyenne, mais elle titre toutefois à 12%. Le barman de l’établissement explique que c’est surtout dû aux ingrédients qui la composent.

Cette bière, fabriquée en Californie par la société AleSmith Brewing Company, contient en effet du café Blue Mountain d’Hawaï ainsi que d’autres ingrédients très coûteux qui lui assurent une couleur noire et une consistance épaisse.

Vous n’êtes toutefois pas obligé de boire une pinte complète. Le pub propose surtoutd es tiers de verre qui sont plus abordables.

Martin Hayes, directeur général de The Craft Beer Co, explique au journal Independent: « C’est par tiers que nous vendons normalement l’édition spéciale AleSmith Speedway Stout Hawaiian. Mais nous n’empêchons pas les gens d’acheter une demi-pinte, voire une pinte complète s’ils le souhaitent, de la même manière que nous n’empêchons pas les gens d’acheter deux ou même trois pintes de bière blonde standard. »

La brasserie AleSmith à San Diego a fait du stout sa marque de fabrique, avec des notes de chocolat et de malts, et vante « la sensation en bouche crémeuse qui la rendent très douce et étonnamment facile à boire » de sa série spéciale.