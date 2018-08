Paul Flart voulait faire de son pet une oeuvre d’art

Doug, alias Paul Flart, s’ennuyait un peu dans son job de vigile du centre médical de Davenport, aux Etats-Unis. Mais ça, c’était avant qu’il se découvre un talent: le pet face caméra. Une passion qui lui a apporté la notoriété à travers le monde mais qui lui a aussi coûté son emploi.

Il y a près de six mois, lors d’une soirée d’ennui, Paul Flart se lâche un peu et envoie la perle des perles. Il en est tellement fier qu’il l’a met directement en ligne.

Le début d’une longue aventure faite de flatulences face caméra, qui lui permet aujourd’hui d’avoir près 75.000 abonnés sur Instagram. Et le chiffre ne cesse de grossir. Paul travaille à son art avec rigueur et ponctualité. Et les gens savent reconnaître un artiste.

Tout aurait pu continuer comme cela dans le meilleur des mondes, mais l’employeur de Paul Flart en a décidé autrement. Le prince du contre-ut a en effet été mis devant un choix cornélien: arrêter de péter ou quitter son job.

Mais quand on est le Modigliani du prout, on n’hésite pas. On choisit son art. Et il est beau de voir qu’il y a encore des idéalistes qui mettent la passion avant la raison. Pour le soutenir dans sa démarche, Paul a d’ailleurs lancé un crowdfundig via GoFundMe. Pour que chacun puisse être son mécène.