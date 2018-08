Le tournage des « Gardiens de la Galaxie 3 » suspendu

Alors que le tournage du troisième volet de la saga « Les Gardiens de la Galaxie » devait débuter en 2019 à Atlanta, le film a pris un coup dans l’aile, rapporte le Hollywood Reporter.

Disney a effet annoncé décaler les premières prises de vues du long-métrage, le temps de remplacer le réalisateur James Gunn qui avait été licencié pour des tweets polémiques.

Vague de licenciements

Secoué par une vague de licenciements, le tournage du prochain opus des « Gardiens de la Galaxie » a été suspendu. Disney et Marvel recherchent désormais un remplaçant pour James Gunn. Le scénariste et réalisateur avait été remercié en juillet dernier pour des tweets écrits entre 2008 et 2011 dans lesquels il plaisantait sur la pédophilie et le viol.

Lettre ouverte

Malgré ces propos polémiques, de nombreux membres de l’équipe dont les acteurs Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper et Karen Gillan avaient demandé sa réinsertion dans une lettre ouverte.

Mais cette pétition n’a pas été suivie par les distributeurs et plusieurs personnes engagées dans la pré-production ont été débarquées depuis, d’après les informations de Variety. Pour rappel, la franchise « Gardiens de la Galaxie » est l’une des plus rentables de l’univers Marvel. Les recettes du premier volet, sorti en 2014, s’élevaient à 773 millions.