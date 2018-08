Voici le nouveau cauchemar des trafiquants d’ivoire

Au Kenya, le port de Mombasa est actuellement en train de tester une nouvelle technique pour lutter contre le trafic d’ivoire qui sévit en Afrique.

Depuis plusieurs années déjà, plusieurs pays d’Afrique ont recours à des chiens renifleurs dressés à la recherche d’ivoire. Dans sa guerre contre le braconnage des éléphants, le Kenya dispose ainsi d’une brigade canine. Et la technique porte ses fruits. Grâce à leur flair, ces chiens spécialement entraînés parviennent à détecter des morceaux d’ivoire, même minuscules, dans les bagages des voyageurs à l’aéroport de Nairobi.

Un nouveau procédé révolutionnaire

Vu l’efficacité du flair de cette patrouille pour débusquer l’ivoire, le Kenya teste depuis le début de l’année une nouvelle technique au port de Mombasa, une plaque tournante dans le trafic d’ivoire. Baptisé Remote Air Sampling for Canine Olfaction (Rasco), le procédé consiste à aspirer un petit échantillon d’air à l’intérieur de conteneurs qui transitent par le port et de le faire sentir aux chiens de la brigade.

26 saisies effectuées

Cette nouvelle technique a été mise au point conjointement par le WWF, l’association TRAFFIC et l’agence publique kényane chargée de la conservation de la nature (KWS). Elle permet de contrôler plus rigoureusement les 2.000 conteneurs qui transitent chaque jour par le port de Mombasa. Toujours en phase de test, la méthode semble déjà porter ses fruits. Selon la BBC, en six mois, ce procédé a permis aux autorités d’effectuer 26 saisies et de récolter des informations cruciales sur les réseaux criminels derrière le commerce illégal d’ivoire.

Photos :WWF