Un magasin 100% fermenté

C’est le premier du genre en Belgique. Ouvert il y a un an, à Jette, Fermenthings propose des centaines de références de produits fermentés, ainsi que des ateliers pour créer ses propres boissons et conserves.

Notre alimentation est composée de nombreux aliments fermentés : le pain, le café, le chocolat, la bière, le fromage, le miso et certains légumes… Ces aliments ont subi une méthode de fermentation, un mécanisme naturel qui transforme le sucre présent dans les aliments en acide lactique, accompagné souvent de gaz et/ou d’alcool. Pour réaliser une fermentation, il faut mettre en contact l’aliment avec un mélange d’eau et de sel ou d’acide (le citron par exemple, pour faire du lait fermenté), ou avec des bactéries type levain/levure.

Excellent pour la santé

La fermentation est utilisée depuis la nuit des temps pour conserver les végétaux et il est en plus excellent pour la santé, comme l’explique Cédric Dautinger, gérant du magasin Fermenthings : « la fermentation entraîne le développement de bactéries qui sont des probiotiques très intéressants pour le bien-être de vos intestins. En plus, la fermentation rend les aliments plus digestes, dans le sens qu’ils sont déjà, d’une certaine manière, prédigérés par ces bactéries. » Certains végétaux, comme par exemple les olives, doivent même être obligatoirement fermentées pour devenir comestibles, précise le gérant de ce magasin original qui allie petite épicerie de produits fermentés et ateliers d’initiations pour créer, entre autre, ses boissons au kombucha.

Leur star : le Kombucha

Pour créer une boisson au kombucha, il faut de l’eau, du thé, un peu de sucre de canne et une culture de bactéries. Cette dernière est fermentée pour obtenir un pétillant naturel et cette fameuse dose bienfaisante de probiotiques. Le kombucha n’est pas un champignon, contrairement à ce que l’on entend souvent. À ce propos, on a fait une excellente trouvaille dans cette boutique : la boisson belge « Yugen ». Une toute nouvelle marque gantoise qui a créé trois boissons au kombucha : pomme-menthe, citron-gingembre et mangue-curcuma. Fort en goût et légèrement pétillant, c’est idéal pour remplacer la bière à l’apéro !

Créer du lien

L’esprit du lieu est clairement collaboratif. On n’y vient pas seulement pour acheter mais aussi pour se poser, discuter, apprendre… « Nous avions envie de nous installer ici, dans ce quartier pas forcément très branché, pour justement participer à lancer un nouveau souffle et pour créer un lieu de rencontres dans le quartier. Place du Châtelain ou place Flagey, c’est clair que ce concept marcherait très bien, mais nous, nous avons choisi Jette », explique le gérant.

Lucie Hage