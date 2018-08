Les déclarations explosives de Rose McGowan sur Asia Argento

L’affaire Asia Argento, accusée d’agression sexuelle sur mineur, prend de l’ampleur. Son amie, l’actrice Rose McGowan, charge la comédienne italienne.

Rose McGowan et Asia Argento étaient très proches suite à l’affaire Harvey Weinstein et au mouvement #MeToo. Mais depuis les accusations d’agression sexuelle, l’actrice de « Charmed » s’est désolidarisée de son amie en faisant des déclarations compromettantes dans un communiqué.

« Sois la personne que tu aurais aimé que Harvey soit », dit Rose à Asia dans son communiqué. « Il ne devrait pas y avoir de marge de manœuvre ou de tolérance pour les agressions sexuelles », estime-t-elle. L’actrice explique ensuite s’être fortement rapprochée d’Asia Argento au moment de l’affaire Weinstein. « Asia comprenait mon traumatisme comme personne. Nous avons beaucoup discuté, nous avons même fait des tatouages identiques. »

« Des photos de Jimmy nu depuis ses 12 ans »

Mais tout a changé depuis les accusations d’agression sexuelle, Rose ne voulant pas être complice de cette histoire. « Tout a changé. En un instant. » L’actrice raconte avoir reçu un appel de son compagnon, Rain Dove. « Asia lui a dit qu’elle avait couché avec Jimmy Bennet. Rain m’a aussi dit qu’elle recevait des photos de nus de Jimmy depuis ses 12 ans. Elle n’a jamais rapporté ça aux autorités, à ses parents et elle ne l’a pas bloqué sur les réseaux sociaux. Elle ne lui a jamais envoyé de message pour lui dire que c’était inapproprié. »

« Asia, tu étais mon amie »

Rose McGowan confie ensuite que Rain Dove s’était rendu à la police pour montrer les sms qu’Asia lui avait envoyé. « 48 heures plus tard, ils étaient dans la presse (…) C’est triste de perdre une amie mais ce qui est encore plus triste, c’est ce qui est arrivé à Jimmy Bennet. (…) Asia, tu étais mon amie. Je t’ai aimée. Tu as dépensé et risqué beaucoup pour soutenir le mouvement MeToo. J’espère vraiment que tu trouveras ton chemin vers la réhabilitation et l’amélioration. Tout le monde peut s’améliorer, j’espère que toi aussi. Fais ce qu’il y a à faire. Sois honnête et juste. »

Après ces déclarations percutantes, Asia Argento, qui n’a pas encore réagi, est plus que jamais dans la tourmente…