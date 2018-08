US Open – Halep, éliminée au premier tour: « Je n’ai pas trouvé l’équilibre »

La Roumaine Simona Halep, N.1 mondiale, n’a pas trouvé d’excuses à sa défaite au premier tour de l’US Open, battue 6-2, 6-4 en 1 heure et 15 minutes par l’Estonienne Kaia Kanepi (WTA 44) lundi à New York. « Aujourd’hui, j’ai juste perdu. Je n’ai pas bien joué alors qu’elle a sorti un très bon match. Je savais qu’elle était capable du meilleur après son quart de finale l’année dernière », a concédé Halep après sa défaite lundi à Flushing Meadows. « Je n’ai pas trouvé l’équilibre, je ne pouvais pas mieux jouer, c’est tout. Je m’attendais à ce qu’elle joue libérée, en frappant très fort. De mon côté, je n’ai pas très bien senti la balle mais elle a été très bonne, me repoussant derrière ma ligne, c’était dur », a avoué la droitière de Constanta.

De son côté, l’Estonienne de 33 ans savait qu’elle devait être agressive pour espérer un résultat positif de cette rencontre. « Elle restait sur une très bonne tournée américaine, je devais être portée vers l’avant et garder mon calme. Pourtant, je sentais un peu de pression car j’avais beaucoup de points à défendre après mon quart de finale en 2017. Je ne partais pas spécialement confiante avant de jouer la N.1 mondiale », a avoué Kanepi. « J’ai toujours adoré jouer ici à New York, où les courts conviennent parfaitement à mon jeu. J’aime aussi le temps, chaud et humide », a-t-elle conclu.

Au deuxième tour, Kanepi défiera la Suissesse Jil Teichmann (WTA 168), issue des qualifications et tombeuse de la Slovène Dalila Jakupovic (WTA 91) en deux sets.

