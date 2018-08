Un après-midi sec sous la menace des nuages

Quelques bruines ou ondées locales seront possibles lundi après-midi, essentiellement sur le relief de l’Ardenne et en Lorraine Belge. Ensuite, le temps deviendra généralement sec à partir de l’ouest, sous un ciel partagé entre champs nuageux et éclaircies. Les maxima se situeront autour de 16 ou 17 degrés en Hautes­ Fagnes, et entre 18 et 20 degrés ailleurs, voire localement jusque 21 degrés, selon les prévisions de l’IRM. Lundi soir, le ciel restera partiellement nuageux. En seconde partie de nuit, les champs nuageux se raréfieront sur la plupart des régions mais pourraient encore s’attarder sur le nord du pays. Le temps deviendra brumeux et, en fin de nuit, des bancs de brouillard ou des nuages pourraient se former par endroits, essentiellement sur le nord­ ouest du pays. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes­ Fagnes et 13 degrés à la côte.

Mardi, après la dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, le temps sera sec, ensoleillé et aussi plus doux, avec des maxima de 20 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne à 24 ou 25 degrés en Campine. Le vent sera généralement faible de secteur sud.

Mercredi soirée, le ciel restera souvent peu nuageux avec seulement quelques voiles d’altitudes. En seconde partie de nuit, nous prévoyons progressivement davantage de champs de nuages élevés et aussi moyens. En fin de nuit, le risque de quelques ondées augmentera déjà à partir de la frontière française. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent généralement faible et revenant au secteur est à sud­ est.

Source: Belga