Tchad: quatre Tchadiens condamnés à mort pour le meurtre d’une commerçante chinoise

Quatre Tchadiens ont été condamnés à mort lundi pour « faits de terrorisme » lundi lors de l’assassinat en juin à N’Djamena d’une commerçante chinoise, a-t-on appris auprès du ministre de Ja justice. Les meurtriers « ont été condamnés pour faits de terrorisme et doivent donc être exécutés », a indiqué le ministre de la Justice, Djimet Arabi, après la décision de la cour d’appel.

« Ils ont dix jours pour faire un pourvoi en cassation ou demander la grâce du président de la République », a précisé le ministre.

Le 14 juin, une commerçante chinoise installée au Tchad avait été abattue à N’Djamena au moment où elle rentrait à son domicile.

« La couleur de la peau » et la « diplomatie » ont « prévalu », et « la pression chinoise a eu raison sur la justice tchadienne », selon l’avocat de la défense, Me Alain Kagonbé. Ce dernier prévoit d’intervenir auprès du président tchadien et de déposer un pourvoi en cassation.

« La cour criminelle ne pouvait pas se passer de cette décision » qui n’est « pas politique », a réagi l’avocat de la partie civile, Me Pamkeré Wouzé. La loi a « rendu justice à la communauté chinoise » pour cet acte « barbare » qui a fait l’objet d’une préparation de dix jours.

Le Tchad a aboli fin 2016 la peine de mort, à l’exception des affaires de « terrorisme ».

source: Belga