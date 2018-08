Mexique: sept trafiquants de carburant tués lors d’un affrontement

Sept trafiquants de carburant, parmi lesquels un dangereux leader de ce trafic, sont morts dimanche au cours d’un affrontement avec des militaires près de la ville mexicaine de Puebla (centre). Le commando était en train de voler l’essence d’un camion citerne lorsque des militaires qui effectuaient « une patrouille dans le secteur les a découverts », a expliqué une source, ayant requis l’anonymat, au sein du parquet de Puebla.

« Les malfaiteurs ont commencé à affronter les militaires qui les ont repoussés. La plupart des corps ont été laissés en dehors du véhicule qu’ils utilisaient et qui présente de multiples impacts de projectiles d’armes à feu », a précisé la même source.

« Il y a sept morts, tous des délinquants présumés, parmi lesquels un individu jouant un rôle clé », a confirmé une autre source au sein du parquet.

Parmi les morts se trouve l’autoproclamé « Comandante 30 » (Commandant 30), le protagoniste présumé de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il menace des bandes rivales et des commandants de police. Il est par ailleurs accusé d’avoir assassiné des policiers municipaux dans la région au cours des dernières années.

L’affrontement s’est déroulé dans des champs, près de la ville de Puebla, à environ 120 kilomètres de Mexico. Cette région connait un important trafic d’essence et de gaz.

Depuis un an et demi, le travail coordonné de l’armée, la police et le parquet a permis de saisir plus de 8 millions de litres de carburant dans une trentaine de communes où passent des oléoducs de l’entreprise publique Petróleos Mexicanos (Pemex), selon les données des autorités locales.

Les oléoducs sont fréquemment pillés par de violentes bandes criminelles qui se disputent des territoires. Ces affrontements ont fait de nombreux morts.

Selon des chiffres officiels, le nombre de prises clandestines de carburants sur les pipelines de Pemex est passé de 2.612 en 2013 à 6.873 en 2016, ce qui a engendré des pertes s’élevant à des millions pour l’entreprise.

source: Belga