Météo – Une journée sous le signe des nuages

La journée de lundi sera nuageuse avec la possibilité de quelques faibles précipitations. Les maxima atteindront 17 à 21 degrés, selon les prévisions de l’IRM. Lundi, il fera très nuageux avec surtout pendant l’avant-midi quelques faibles précipitations. Ensuite, le temps deviendra plus sec. Temporairement, quelques timides éclaircies seront possibles. Les maxima atteindront 17 degrés dans les Hautes-Fagnes, 19 degrés à la côte et 20 ou 21 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré à parfois assez fort, en bord de mer assez fort à parfois fort, d’ouest à sud-ouest avec des rafales de 50 à 55 km/h.

Ce soir et cette nuit, les éclaircies s’élargiront. En cours de nuit, le temps pourrait devenir brumeux et localement, quelques bancs de brouillard seront possibles. Les minima descendront à 6 ou 7 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et à 12 ou 13 degrés en bord de mer. Le vent sera d’abord modéré d’ouest à sud-ouest, devenant ensuite faible de sud à sud-ouest.

Mardi, après la dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, le temps sera sec avec une alternance de périodes ensoleillées et de champs nuageux. Les maxima seront compris entre 20 et 24 degrés. Le vent sera faible de secteur sud revenant vers l’est.

Source: Belga