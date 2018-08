Les Belgian Cheetahs unanimes: « Terminer la saison en beauté »

Les quatre membres du relais 4×400 mètres féminin seront présentes vendredi à l’occasion du 42e Memorial Van Damme, théâtre de la finale de la Ligue de Diamant d’athlétisme sur le tartan du Stade Roi Baudouin. Engagées sur trois disciplines différentes, Cynthia Bolingo, Camille Laus, Hanne Claes et Justien Grillet veulent « ponctuer leur saison en beauté ». Vendredi au Memorial, Cynthia Bolingo disputera le 200m tandis que Camille Laus s’alignera sur 400m. Hanne Claes et Justien Grillet courront le 400 m haies.

« On va trouver l’énergie en cette fin de saison », a dit Laus lundi lors d’une conférence de presse au Crowne Plaza de Bruxelles. « Cela fait des années que je regarde le meeting au stade ou a la télé. Je suis très contente de pouvoir participer même si physiquement, je ne suis plus aussi fraîche que pendant la saison. Mais le mental est là et j’espère qu’il va prendre le dessus », a expliqué Camille Laus.

« On est toutes un peu fatiguées mais le mental est au top. Je veux faire un bon chrono pour terminer ma saison en beauté, sur ma distance de coeur, mais je ne me mets pas de pression », a expliqué Cynthia Bolingo. Très impatientes, Justien Grillet et Hanne Claes, qui a précisé se sentir encore en bonne forme, comptent « tout donner et faire de leur mieux ».

Quatrièmes du dernier Euro de Berlin en août, les Belgian Cheetahs ont effectué des progrès énormes depuis la création du relais il y a quelques mois à peine. Mi-juin, elles ont effacé des tablettes un record vieux de 38 ans, établi en 1980 aux JO de Moscou, pour se qualifier pour l’Euro grâce à un chrono de 3:29.06. En finale à Berlin, elles ont remis le couvert en terminant au pied du podium en pulvérisant leur meilleur temps (3:27.69).

« On est vraiment fières de ce que nous avons réalisé. On a reçu énormément de marques de sympathie », a expliqué Camille Laus, touchée de donner de l’émotion aux gens. « Finalement, on se rend compte de nos performances quand les gens nous parlent de nos courses à Berlin », a ponctué Cynthia Bolingo.

Source: Belga