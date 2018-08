A la suite du décès d’un policier de la zone des Fagnes dans la nuit de samedi à dimanche à Spa, un sentiment semble rassembler les différents syndicats policiers: une certaine amertume ou perplexité face au contraste entre les condoléances exprimées sur place, dès la journée de dimanche, par le ministre de l’Intérieur Jan Jambon, et l’action du gouvernement sur le plan politique, autour du métier de policier. « Le gouvernement n’est pas dans une philosophie de reconnaissance du métier de policier », estime ainsi Eddy Quaino, permanent Police au sein de la CGSP, contacté lundi. Dans ce contexte, « j’ai du mal à entendre un ministre de l’Intérieur saluer l’action de la police », admet-il. L’exemple, très actuel, qui lui reste en travers de la gorge est celui du statut disciplinaire des policiers.

Fin juin, sur proposition du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Jan Jambon et du ministre de la Justice Koen Geens, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi à ce sujet, qui concerne tous les membres des services de police et de l’inspection générale. Il vise une simplification du régime de sanctions disciplinaires.

En réalité, dans les mots d’Eddy Quaino, « il s’agira d’enlever le pouvoir au politique pour le placer entre les mains du chef de corps de la zone ou du commissaire général. Et on supprime une sanction légère, ce qui fera qu’on passera plus rapidement dans les sanctions lourdes, par exemple des retenues sur salaire ». Autrement dit: un policier qui a fauté pourra plus facilement se voir infliger, par son chef de corps s’il est dans la police locale, une sanction qui le touchera au portefeuille. L’avant-projet de loi ne prévoit en effet que 5 types de sanctions, dont une seule est « légère », le blâme. Pour le reste, on parle de « retenue de traitement », « rétrogradation d’échelle de traitement » (pour six ans), « démission d’office » et « révocation ». « Si c’est comme ça qu’on remercie les policiers… pour nous c’est intolérable », conclut Eddy Quaino.

L’avant-projet étant soumis à négociation syndicale avant transmission pour avis au Conseil d’Etat, une réunion de négociation doit bientôt rassembler des représentants du ministre Jambon et des syndicats policiers reconnus. Elle aura lieu le 5 septembre, précise le permanent Police CGSP.

Source: Belga