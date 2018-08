Décès du sénateur américain John McCain – Trump n’assistera pas aux obsèques de McCain, annonce un porte-parole du défunt sénateur

Le président américain Donald Trump n’assistera pas aux obsèques de John McCain à Washington ce week-end, a annoncé lundi un porte-parole du sénateur républicain. John McCain a par ailleurs laissé un message posthume, dont plusieurs extraits sonnent comme des critiques à peine voilées à l’adresse de Donald Trump. « Le président n’assistera pas, d’après ce que nous savons, aux funérailles », a déclaré Rick Davis lors d’une conférence de presse dans l’Arizona, où John McCain vivait.

Décédé samedi à 81 ans, John McCain avait expressément demandé à ce que le président ne soit pas présent à ses obsèques, selon des médias américains.

Les funérailles nationales auront lieu samedi prochain dans l’imposante cathédrale de la capitale fédérale, en présence de nombreux élus et dignitaires américains et étrangers.

Les anciens présidents Barack Obama et George W. Bush, un démocrate et un républicain, devraient prononcer des éloges funèbres, à la demande de John McCain.

L’enterrement, dans l’intimité familiale, aura lieu dimanche au cimetière de l’Académie navale d’Annapolis, à une heure à l’est de Washington.

Rick Davis a également lu un message posthume laissé par l’ancien pilote torturé pendant la guerre du Vietnam et candidat malheureux à la Maison Blanche. Plusieurs extraits ont sonné comme des critiques à peine voilées à l’adresse de Donald Trump.

« Nous affaiblissons notre grandeur lorsque nous confondons notre patriotisme avec des rivalités tribales qui ont engendré le ressentiment, la haine et la violence aux quatre coins de la planète. Nous l’affaiblissons quand nous nous cachons derrière des murs, plutôt que de les faire tomber », a écrit John McCain.

« Ne vous désespérez pas face à nos difficultés actuelles et croyez toujours en la promesse et la grandeur de l’Amérique, car rien n’est inévitable ici. Les Américains n’abandonnent jamais. Nous ne nous rendons jamais. Nous ne nous cachons jamais face à l’Histoire. Nous faisons l’Histoire », avait-il ajouté. « Je suis mort comme j’ai vécu, fier d’être Américain ».

source: Belga