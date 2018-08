Voici tout ce qu’il faut retenir de la Gamescom 2018

Comme chaque année, des centaines de milliers de joueurs effectuent leur pèlerinage à Cologne pour découvrir les dernières nouveautés en matière de jeu vidéo au plus grand salon d’Europe : la Gamescom. Metro était présent sur place avec ses envoyés spéciaux, le couple de gamers derrière Coupleofpixels.be. Voici ce qu’il fallait retenir du salon.

Anthem

Bioware est un studio de développement réputé pour ses jeux de rôles solo offrant des histoires et expériences intenses et immersives. Cependant, à la surprise générale, ils travaillent à présent sur un jeu de tir à la troisième personne complètement orienté multijoueur : Anthem. Le Game Director du jeu, Jon Warner, nous explique cependant que l’aspect multijoueur n’est pas incompatible avec le fait de proposer des histoires riches et touchantes. Dans le monde d’Anthem, on partagera la même expérience, le même environnement, mais une fois de retour dans notre base, appelée Tarsis, c’est là qu’on l’on prendra les décisions qui influenceront le cours de notre histoire et auront des impacts sur le reste de notre aventure. Ainsi, avec ce concept « notre monde, mon histoire », Bioware entend réconcilier le jeu multijoueur d’ordinaire peu scénarisé avec une véritable expérience narrative pour nous offrir un jeu de tir bourré d’action mais aussi riche en émotion. Anthem sortira sur PC, PS4 & Xbox One le 22 février 2019.

Spider-Man

Du côté du stand PlayStation, alors que l’on s’attendait à voir des exclusivités très attendues comme The Last of Us 2 ou encore Ghost of Tsushima, le géant japonais a préféré se focaliser sur sa prochaine sortie : Marvel’s Spider-Man. Il faut dire que le jeu offre plus d’un argument en sa faveur : se balancer de gratte-ciels en gratte-ciels avec ses toiles est une sensation grisante, tandis que le système de combat permet d’enchainer les coups en virevoltant d’un ennemi à l’autre tout en incarnant un des super-héros les plus populaires du monde. On compte donc les jours jusqu’à sa sortie en exclusivité sur PS4 le 7 septembre 2018. Retrouvez le test très prochainement dans Metro.

World of Warcraft : Battle For Azeroth

La dernière extension du fameux MMO vient à peine de sortir que l’on nous parle déjà des améliorations à court terme du jeu, en particulier des « Warfronts ». Ce nouveau type d’affrontement en coopératif rappelle par certains côtés Warcraft 3, le jeu de stratégie culte de Blizzard, car il faudra qu’une faction récolte suffisamment de ressources pour initier une guerre et conquérir une région donnée en achevant le commandant ennemi. Sensation épique garantie ! Par ailleurs, Blizzard a véritablement investi la Gamescom en multipliant les annonces sur ses licences majeures : Diablo 3 sur Nintendo Switch, nouveau héros dans Heroes of the Storm ou encore un nouveau court-métrage et une nouvelle map pour Overwatch.

World of Warships Legends

Wargaming fête ses 20 ans cette année et profite de l’occasion pour porter World of Warships sur consoles sous le nom de World of Warships Legends. Ce jeu, qui mettait déjà en scène des combats entres cuirassés bourrés d’action sur PC, a été entièrement retravaillé pour ce nouveau support tant au point de vu des graphismes, plus vifs, que de l’interface adaptée à un jeu avec une manette, sans oublier le gameplay revu pour le rendre encore plus rapide et spectaculaire. World of Warships Legends est prévu sur PS4 et Xbox One pour courant 2019.

FIFA 19

Chaque sortie annuelle de FIFA est un petit évènement pour la planète du football virtuel et cette édition 2019 s’annonce particulièrement faste. En plus de la mise à jour habituelle et des nouveaux modes de jeu qui vont apporter un peu de variété, c’est sur le mode scénarisé qu’Electronic Arts a particulièrement insisté cette fois-ci. Afin de rendre ce mode encore plus dynamique, nous incarnerons cette fois trois joueurs au cours d’une histoire croisée. Alex Hunter, le héros des deux premiers épisodes mais aussi Danny Williams, son ex rival et même sa demi-sœur : la talentueuse Kim Hunter. Et si Alex réalise enfin son rêve de Champions League en rejoignant le Real Madrid, sa sœur, elle, se concentre sur sa participation à la Coupe du Monde.

Plus intéressant encore, les trois histoires s’influenceront l’une l’autre et nos choix auront un réel impact sur le déroulement du scénario. Et bien entendu, nous croiserons encore de nombreuses stars du ballon rond pendant notre aventure comme Neymar Jr ou même notre Kevin De Bruyne national qui est, en outre, très présent sur de nombreux visuels promotionnels. FIFA 19 sortira sur PS4, Xbox One et PC le 28 septembre 2018.

Assassin’s Creed Odyssey

Après une petite pause, la série phare d’Ubisoft nous est revenue l’année dernière avec un fantastique épisode égyptien qui proposait un scénario bien plus interactif et un système de combat beaucoup plus gratifiant. Cette année, ce sera la Grèce qui sera à l’honneur avec le nouvel épisode Odyssey. Afin de se rapprocher encore un peu plus d’un vrai action-RPG, on pourra choisir d’incarner un guerrier ou une guerrière Sparte dans un univers très méditerranéen. Autre grande nouveauté, un vrai système de dialogue nous permettra d’influencer véritablement l’histoire. Assassin’s Creed Odyssey sortira sur PS4, Xbox One et PC le 5 octobre 2018.

Shadow of the Tomb Raider

Après une longue absence, la belle aventurière Lara Croft a fait un retour triomphant il y a quelques années avec un nouveau style plus réaliste et moins extrême. Il est temps de la retrouver dans la troisième aventure de sa seconde vie avec Shadow of the Tomb Raider. La recette est connue : exploration de tombeaux, résolution de casse-têtes, combat et infiltration au milieu d’une horde d’ennemis armés jusqu’aux dents, le tout saupoudré d’une pointe de survie et de surnaturel. Aucun doute, ce nouvel épisode des aventures de Miss Croft s’annonce encore une fois exceptionnel. Shadow of the Tomb Raider sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 14 septembre 2018.

Nintendo

Nintendo connaît bien l’amour que portent les joueurs à ses différentes licences. Il n’est donc pas étonnant de retrouver deux jeux les exploitant prévu pour cette fin d’année. Prévu pour le 5 octobre prochain, Super Mario Party proposera des mini-jeux mettant en scène les personnages de Mario pour des moments de fun accessibles à tous. Un peu plus technique mais pas trop, Super Smash Bros Ultimate est un jeu de combat qui fait s’affronter tous les personnages Nintendo (ainsi que quelques invités) dans des combats dont le but est d’expulser l’adversaire du champ de bataille. On assiste ainsi à des combats épiques entre Pikachu, Mario, Donkey Kong ou encore Zelda pour notre plus grand plaisir. Super Smash Bros Ultimate sortira sur Nintendo Switch le 7 décembre 2018. On notera aussi l’arrivée de nombreux jeux d’éditeurs tiers sur la Nintendo Switch tels que Diablo 3 ou encore Dark Souls, démontrant encore le succès de cette console.

Cyberpunk 2077

En quelques années, CD Projekt est devenu un acteur incontournable du jeu vidéo grâce à sa série de jeu de rôle The Witcher. Avec Cyberpunk 2077, les développeurs changent de registre en passant de la fantasy à la science-fiction pour nous plonger dans un futur cybernétique de toute beauté. Ce nouvel univers en monde ouvert semble tout simplement passionnant et nous donne envie de l’explorer avec des missions aux choix multiples nous promettant une liberté d’action totale. Visuellement bluffant et d’une qualité technique défiant nos rêves les plus fous, Cyberpunk 2077 se présente également comme un jeu résolument adulte qui risque bien de devenir la prochaine coqueluche des gamers du monde entier. Seul bémol : il faudra encore attendre longtemps avant de pouvoir y jouer, sa date de sortie n’étant même pas encore annoncée.

The Dark Pictures Anthology : Man of Medan

Il y a quelques années, Until Dawn a scotché plus d’un joueur à sa manette avec son gameplay mélangeant aventure, horreur et scénario à tiroirs. Son développeur, SuperMassive Games, nous revient avec un nouveau concept : une série de jeux (deux par an) plutôt courts (de 4 à 5 h) au concept similaire mais directement inspiré des grandes légendes urbaines. Le premier titre de la série : Man of Medan est attendu courant 2019 sur PS4, Xbox One et PC et promet de nous faire bien peur.

Darksiders 3

La série des Darksiders est devenue culte au fil du temps. Grâce à THQ Nordic, nous allons enfin pouvoir découvrir un nouvel épisode de la série avec Darksiders 3. Après War et Death, les précédents héros, on incarne cette fois Fury qui, armée d’un fouet doit retrouver les sept péchés capitaux. On retrouve avec plaisir le gameplay classique de ce hack ‘n’ Slash dans un univers fantasy qui n’a rien perdu de ses qualités. Darksiders 3 sortira le 27 novembre 2018 sur PC, PS4 et Xbox One.

Call of Duty : Black Ops 4

Comme chaque année, les fans de shooters se réjouissent du retour d’une de leurs licences phares : Call of Duty. Et comme chaque année, Activision compte bien nous en mettre plein la vue. Après un retour réussi à la seconde guerre mondiale l’année dernière, Call of Duty signe ici le retour des unités spéciales. Premier jeu de la licence à ne pas proposer de campagne solo, Black Ops 4 misera tout sur le multijoueur et compte beaucoup sur le succès de son nouveau mode Battle Royale. Call of Duty : Black Ops 4 sera disponible le 12 octobre sur PS4, Xbox One et PC.

Hitman 2

Après un reboot très réussi il y a quelques années sous la forme d’un jeu épisodique, le célèbre assassin au code-barres et à la cravate rouge revient cette année avec un nouvel épisode. Les niveaux sont encore plus grands et offrent encore plus d’opportunités d’assassinat en toute discrétion, ce qui ravira les fans d’infiltration. L’Agent 47 aura également à sa disposition une mallette pour cacher des objets ou des armes et pourra même tendre des pièges avec celle-ci. Mais la plus grande annonce concerne l’ambition du studio danois IO Interactive, de développer un monde unique rassemblant tous les niveaux développés pour la licence Himan. Ainsi, l’ensemble des missions de Hitman 1 fera partie gratuitement de cette suite, à condition de posséder le jeu original. Hitman 2 sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 13 novembre 2018.

Life is Strange 2

Le studio français DontNod revient avec la suite du jeu qui a marqué de son empreinte les joueurs du monde entier. Après nous avoir conté les affres de l’adolescence avec brio et un brin de surnaturel, c’est la relation entre frères qui sera mise en avant dans Life is Strange 2. Après un drame familial, Daniel (9 ans) et Sean (16 ans) se retrouvent seuls. Abandonnés de tous, ils partent pour un road trip initiatique où le grand frère découvrira son influence grandissante sur son petit frère. Une aventure qui misera encore une fois beaucoup sur les sentiments et une ambiance nostalgique comme seul DontNod est capable d’en installer. Le premier épisode de Life is Strange 2 sera disponible sur PS4, Xbox One et PC le 27 septembre 2018.

Retrouvez toute l’actualité de la Gamescom et du jeu vidéo sur www.coupleofpixels.be

Le grand absent du salon : Red Dead Redemption 2

Le géant américain Rockstar n’était pas présent à Cologne mais pourtant, son prochain jeu Red Dead Redemption 2 est, sans aucun doute, le jeu le plus attendu de cette fin d’année. Voilà qui illustre bien le pouvoir de l’éditeur de Grand Theft Auto puisque même en ratant les deux plus gros salons de l’année (l’E3 et la Gamescom), toute la planète jeu vidéo ne fait que parler de son futur titre. Mettant en scène un univers Far West gigantesque, le joueur aura une totale liberté d’action tout en s’impliquant dans une histoire de hors-la-loi comme seuls les artistes de Rockstar sont capables de nous emmener. Un jeu qui s’annonce déjà comme un méga-hit aussi bien auprès du public que des critiques. Red Dead Redemption 2 sortira sur PS4 et Xbox One le 26 octobre 2018.