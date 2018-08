VIDEO. Nabilla en larmes : « Mon chéri m’a fait sa demande en mariage »

Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont fiancés ! La jeune femme, très émue, a annoncé la bonne nouvelle dans une vidéo sur Snapchat.

« Vous allez pas le croire, mais mon chéri m’a fait sa demande en mariage », lance la starlette de 26 ans, avant de fondre en larmes. « Je suis trop contente, je l’aime plus que tout (…) C’est l’aboutissement de tellement d’épreuves qu’on a traversées tous les deux. (…) On n’a pas fait ça pour rien, on s’aime tellement fort, on a tellement de choses à partager ensemble », continue-t-elle.

« La réponse était très simple : bien sûr que oui, poursuit Nabilla. C’est lui et pas un autre, je le sais depuis le premier jour que je l’ai vu (…) Donc voilà c’est officiel, nous allons nous marier. J’ai plus qu’à choisir une robe maintenant et organiser tout ça ».

.@Nabilla sur Snapchat: «Vous allez pas le croire, mais mon chéri m'a fait sa demande en mariage» pic.twitter.com/9nc4zR2AsE — Paul Parant (@pppaulppp) August 26, 2018

Une date prévue

Dans sa vidéo, la jeune femme dévoile également sa bague de fiançailles, identique à celle portée par Thomas. La date du mariage est déjà prévue mais Nabilla ne l’a pas précisée dans son message.

Pour rappel, la starlette de la téléréalité avait été condamnée par la justice en 2016 à 24 mois de prison, dont 6 mois fermes, pour avoir poignardé Thomas. Elle l’a rencontré sur la cinquième saison des « Anges de la téléréalité », en 2013.