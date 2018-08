Revenu de l’au-delà, il raconte son expérience de mort imminente

Après un grave accident, Andrew était à deux doigts de mourir. Aujourd’hui, il raconte l’expérience de mort imminente qu’il a vécue.

L’organisation ‘Near-Death Experience Research Experience’ recense les témoignages des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente (EMI). Elles racontent ce qu’elles ont ressenti alors qu’elles étaient proches de la mort.

Un grave accident à l’âge de 13 ans

Le dernier témoignage en date est celui d’Andrew B. Cet homme est revenu en détail sur ce qu’il a vécu en 1981, alors qu’il était âgé de 13 ans. A l’époque, il avait été admis d’urgence à l’hôpital après avoir avalé une capsule de bouteille. Il avait essayé d’ouvrir une boisson artisanale avec ses dents et le bouchon lui a transpercé la gorge « avec la force d’un fusil de chasse », a-t-il raconté au Daily Express.

Une lumière chaude et une voix rassurante

Inconscient sur son lit d’hôpital, Andrew détaille ce qu’il a ressenti : « Je n’étais pas dans mon corps. J’avais l’impression d’être quelque part derrière le lit et au-dessus de moi. Je me souviens d’une lumière chaude tout autour de moi. Une voix me disait : ‘Ton heure n’est pas encore venue. Tu n’es pas prêt’. C’était comme un rêve. Je ne me rappelle plus du visage mais c’était une voix masculine, calme et aimante ».

Andrew raconte aussi que lorsqu’il était en dehors de son corps, il a vu sa famille pleurer autour du lit. « C’était comme si j’étais réveillé mais sans être mon corps et sans pouvoir dire la moindre chose », explique l’homme aujourd’hui âgé de 50 ans. Cette expérience n’a pas été traumatisante pour lui. Au contraire, il affirme qu’il se sentait extrêmement calme et paisible.

En 2014, une étude baptisée AWARE et considérée comme « la plus grande étude au monde sur les expériences de mort imminente » montrait qu’il existait une période de trois minutes entre l’arrêt cardiaque et l’activité consciente du cerveau. Parmi les nombreux témoignages de mort imminente, plusieurs éléments sont récurrents comme la lumière blanche au bout d’un tunnel et une sensation d’extrême bien-être.