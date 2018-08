Job de rêve : Devenez ambassadeur pour un hôtel de luxe

Envie de prolonger vos vacances avec un job de rêve ? Un hôtel de luxe au Mexique cherche à pourvoir un job qui pourrait vous intéresser !

La chaîne d’hôtels de luxe Vidanta est en lice pour proposer le « meilleur job du monde ». En effet, elle est à la recherche d’un ambassadeur ou d’une ambassadrice qui passera un an dans six luxueux hôtels sur les plus belles plages du Mexique. L’heureux élu décrochera un salaire annuel de 120.000 $, soit un peu plus de 100.000 €.

Selon l’annonce, le candidat idéal doit avoir des facilités pour parler avec les autres et pour communiquer son enthousiasme. Il devra notamment publier le contenu de ses journées et de ses aventures sur les réseaux sociaux. Enfin, une expérience en vente et en marketing est un plus.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 21 octobre pour postuler via un formulaire en ligne, en joignant de préférence avec un petit clip vidéo. Celui ou celle qui décrochera ce poste d’ambassadeur sera annoncé le 1 novembre. À vos candidatures !