Ils récoltent plus de 400.000 dollars pour un sans-abri et… les dépensent

Après avoir fait le tour des médias suite au lancement d’une collecte de fonds pour venir en aide à un sans-abri, un couple est aujourd’hui pointé du doigt. Ce dernier n’aurait pas remis la somme récoltée au SDF qu’ils tentaient d’aider.

Johnny Bobitt a été victime d’une véritable escroquerie. En novembre dernier, ce sans-abri avait utilisé ses derniers 20 dollars pour aider Kate McClure, une jeune femme de 27 ans qui se rendait chez un ami. Alors que l’automobiliste était bloquée sur une bretelle de sortie d’autoroute sans carburant, le vétéran lui avait dit de retourner à sa voiture et de se mettre en sécurité. Il avait alors utilisé les derniers dollars qu’il lui restait afin de lui mettre de l’essence pour repartir.

Mobilisation

Un geste qui avait ému Kate McClure comme elle l’expliquait à l’époque. Après avoir apporté des vivres au vétéran, cette dernière avait décidé de lancer une collecte de fonds sur le site de crowdfunding GoFundMe afin de lui venir en aide. Malgré l’objectif de 10.000 dollars, la levée de fonds avait rapidement pris de l’ampleur en atteignant près de 120.000 dollars (environ 103.000 euros) quelques jours après son lancement.

Quelques mois plus tard, se sont près de 14.000 donateurs qui s’étaient mobilisés pour venir en aide à Johnny Bobitt, permettant de récolter la somme de 400.000 dollars (environ 344.000 euros).

Du rêve à la réalité

L’objectif initial était d’utiliser cette somme afin de payer une maison ainsi que le camion de ses rêves au vétéran. Ce dernier souhaitait également donner de l’argent à des personnes et des organisations qui lui sont venues en aide lorsqu’il était dans le besoin. Mais le rêve a rapidement tourné au cauchemar. La camionnette achetée est restée au nom de Kate McClure et son petit ami D’Amico. Le sans-abri n’a pas non plus reçu de titre de propriété.

Johnny Bobitt a également constaté que le couple avait soudainement acquis une nouvelle BMW et s’était payé des vacances en Floride, en Californie et à Las Vegas en s’offrant notamment un tour d’hélicoptère au-dessus du Grand Canyon.

Une fraude sans pareil

Selon The Inquirer, M. D’Amico, qui a évoqué les dépenses et le temps engagé par le couple pour aider Johnny Bobitt, a déclaré avoir fait des paiements forfaitaires au vétéran. Ce dernier a depuis engagé un avocat.

De son côté, le site GoFundMe a ouvert une enquête pour comprendre comment avait été utilisé l’argent et faire en sorte que le sans-abri « reçoive l’aide qu’il mérite et que les intentions des donateurs soient honorées ». Si les affirmations sont vraies, ce serait le plus gros cas de fraude ou de mauvaise gestion de GoFundMe constaté par GoFraudMe, une organisation de dénonciation rappelle The Independent.

