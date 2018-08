Emprisonné pour maltraitance sur son nourrisson, un homme a été victime de violences en prison jusqu’à devoir subir une amputation des jambes.

Tony Smith, 47 ans, a été emprisonné avec sa petite amie Jody Simpson, 24 ans, pour avoir torturé leur bébé de 41 jours en 2014. Incarcéré pour dix ans, depuis février dernier, dans la prison de Swaleside, sur l’île britannique de Sheppey, ce dernier a été attaqué « avec une chaussette remplie de boîtes de thon et de barres de métal » et retenu en otage pendant quatre heures par d’autres détenus. Attaché à une chaise durant l’attaque, il a également été blessé à l’oeil et s’est retrouvé avec des côtes cassés et la mâchoire fracturée peut-on lire dans Metro.uk.

Selon un témoin de la scène qui s’est confié au Daily Star, Jody Smith a de la chance « d’être en vie ». Ce dernier devra cependant être amputé des jambes. De son côté, l’enfant du couple, aujourd’hui âgé de trois ans, a été adopté par une nouvelle famille aimante.

