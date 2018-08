US Open – Van Uytvanck, qui défie Tsurenko à New York : « Je ne pense pas à Wozniacki »

Alison Van Uytvanck (WTA 39) effectuera son entrée en lice à l’US Open mardi. La Grimbergeoise, 24 ans, va tenter d’y remporter enfin son premier match après quatre éliminations au premier tour ces quatre dernières années. Elle affrontera l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 36), 29 ans, lauréate du tournoi WTA d’Acapulco début mars et quart de finaliste à Cincinnati il y a dix jours. « Je me sens très bien à deux jours de mon premier match », a-t-elle confié ce dimanche. « C’est un Grand Chelem, donc j’ai vraiment envie de bien faire. Après Wimbledon (NdlR : où elle a atteint les huitièmes de finale après avoir battu Garbine Muguruza, la tenante du titre), j’avais besoin comme beaucoup de joueurs de prendre du repos, d’autant que la tournée américaine est assez longue. J’aime bien être à New York. C’est une ville incroyable, où il y a toujours quelque chose à faire ou à voir. Maintenant, je suis là pour l’US Open. Et j’espère que cela va bien se passer ».

Il s’agira de la deuxième confrontation entre Alison Van Uytvanck et Lesia Tsurenko. L’Ukrainienne a remporté leur seul duel jusqu’ici, 7-6 (7/1), 3-6, 7-5 sur le gazon de Rosmalen, mais cela remonte déjà à 2013. Et la gagnante aura sans doute le privilège de défier Caroline Wozniacki (WTA 2), lauréate de l’Australian Open en janvier.

« Je ne pense pas à Wozniacki » poursuit Alison Van Uytvanck. « Tous les premiers tours dans les tournois du Grand Chelem sont des matches difficiles, quel que soit l’adversaire. Je connais bien Tsurenko et avec mon coach (NdlR : David Basile), on va mettre une tactique au point pour tâcher de la battre. Ce ne sera pas évident, mais comme d’habitude, je vais me donner à 100%. Je n’ai disputé que deux tournois de préparation, mais le dur est une surface que j’apprécie et sur laquelle je me sens bien ».

Source: Belga