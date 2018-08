Travaux sur la E40 à Heverlee: les voies vers Liège seront rouvertes lundi matin

Toutes les voies de la E40 Bruxelles-Louvain seront rouvertes à la circulation lundi matin, a indiqué dimanche soir l’agence flamande des routes et de la circulation. Les travaux menés au niveau de Heverlee provoqueront toutefois encore des embarras de circulation en direction de Bruxelles pendant une semaine. L’agence conseille d’éviter si possible le tronçon de la E40 entre Louvain et Bruxelles en direction de la capitale. Depuis le 24 août et jusqu’au 3 septembre, le trafic est resserré sur une bande au lieu de deux peu avant la bretelle menant à la E314. La sortie 22 est également fermée dans ce sens de la circulation.

Les travaux ont pour but de remplacer le revêtement de la chaussée.

Source: Belga