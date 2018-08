Tour d’Espagne – Valverde heureux de son succès: « Cela faisait un moment que je l’attendais »

Le final de cette 2e étape du Tour d’Espagne était taillé pour Alejandro Valverde et l’Espagnol a pris ses responsabilités, se lançant à la poursuite de Laurens De Plus vers Caminito del Rey. « Je sui ravi. Sur le Tour, je n’ai pas trouvé les sensations que je recherchais. Et maintenant, même si je me suis entraîné de façon régulière, j’ai l’impression d’avoir la forme que je cherchais », a déclaré le coureur de l’équipe Movistar, désormais 10 victoires d’étapes sur la Vuelta. « Ça faisait un moment que je n’avais pas gagné sur la Vuelta (depuis 2015, ndlr) et je voulais vraiment en décrocher une, donc je suis très content », a ajouté El Imbatido. « Laurens De Plus est parti très fort. J’ai calculé ma distance et j’y suis allé à 550-600m de l’arrivée pour pouvoir tenir jusqu’au bout. Quand on a repris De Plus, j’ai laissé Kwiatkowski passer puis j’ai fait la différence dans le dernier virage. Maintenant, ça me fait un objectif d’atteint et on va continuer à avancer jour après jour. »

Malgré ses 38 printemps, Valverde réalise une saison 2018 ahurissante et compte déjà pas moins de 12 succès. Il a décroché deux étapes et le classement final du Tour de Valence, une étape et le général du Tour d’Abu Dhabi, deux étapes et le classement final du Tour de Catalogne, le GP Miguel Indurain ainsi qu’une étape et classement final de la Route d’Occitanie.

Capable de s’illustrer en montagne ou dans un final pour puncheurs, Valverde pourrait encore décrocher d’autres succès sur cette 73e Vuelta. L’Espagnol est 2e du général à 0:14 du Polonais Michal Kwiatkowski (Sky).

Source: Belga