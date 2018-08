Tour d’Espagne – Kwiatkowski, nouveau leader: « Valverde était impressionnant »

Michal Kwiatkowski (Sky) s’est montré quelque peu déçu au terme de la 2e étape du Tour d’Espagne malgré sa prise de pouvoir au classement général. Le Polonais a en effet dû se contenter de la deuxième place de l’étape, battu par un Alejandro Valverde (Movistar) plus véloce. « Il a été très impressionnant », a concédé ‘Kwiatko’ après l’arrivée à Caminito del Rey. « Ce n’est pas la façon dont je voulais prendre le maillot, j’espérais gagner l’étape. L’équipe a fait un travail formidable pour me positionner mais Valverde était très impressionnant. On sait qu’à domicile, lorsqu’il est sur la Vuelta, Alejandro est très dur à battre », a expliqué le Polonais.

« C’est un peu décevant mais je suis leader, je suis content de ma prestation hier (samedi, ndlr), de ma forme aujourd’hui (dimanche, ndlr). Il faut rester concentré et tenter d’en gagner une autre. La Vuelta est encore longue, je pense que les étapes 4 et 5 seront très importantes. Maintenant, je veux profiter lundi lorsque je vais courir avec le maillot rouge », a ponctué le leader de l’équipe Sky, orpheline de Chris Froome, tenant du titre.

Déjà deuxième samedi lors du contre-la-montre inaugural de 8km à Malaga, le Polonais compte désormais 0:14 d’avance sur Alejandro Valverde et 0:25 sur le Néerlandais Wilco Kelderman, 4e de l’étape dimanche.

