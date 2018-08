Tour d’Allemagne – L’Allemand Nils Politt décroche la dernière étape, Mohoric vainqueur final

Le Tour d’Allemagne cycliste (2.1), de retour sur le calendrier international après dix ans d’absence, a été remporté dimanche par Matej Mohoric (Bahrain Merida). Vainqueur de la troisième étape samedi, le Slovène a assuré sa victoire finale dimanche en terminant deuxième de la 4e et dernière étape, dont l’Allemand Nils Politt (Katusha) est sorti vainqueur au terme de 207,5 km entre Lorsch et Stuttgart. L’Italien Damiano Caruso (BMC) a terminé troisième du sprint final. Le profil plutôt accidenté de la dernière journée n’aura finalement pas souri aux deux échappés, le Français Rémi Cavagna (Quick-Step Floors) et le Biélorusse Vasil Kiryienka (Sky) étant repris à 16 km de la ligne.

Malgré une tentative de l’Allemand Maximilian Schachmann de s’échapper dans le final pour surprendre Mohoric, le peloton est arrivé groupé à Stuttgart. Politt, 24 ans, a décroché sa première victoire professionnelle, lui qui avait terminé 2e samedi.

Très en forme, Mohoric, 23 ans, restait sur un succès final au BinckBank Tour la semaine dernière. Il succède au palmarès à l’Allemand Linus Gerdemann, vainqueur de la dernière édition du Tour d’Allemagne en 2008. C’est la 10e victoire de sa carrière, la 7e déjà de sa saison.

A noter que l’équipe belge Quick-Step Floors repart du ‘Deutschland Tour’ avec deux nouvelles victoires, les 56e et 57e de sa saison, grâce au Colombien Alvaro Hodeg (21 ans) et à l’Allemand Maximilian Schachmann, 24 ans.

Source: Belga