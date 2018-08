Policier abattu à Spa – Les experts de la police sont sur place

Un agent de la zone de police des Fagnes a été abattu à Spa dans la nuit de samedi à dimanche. Les forces de l’ordre sont à la recherche du ou des suspects en région spadoise. Selon le ministère de l’Intérieur, les faits concernent une intervention sur une dispute. « Le chef de corps m’a téléphoné (dimanche) matin pour me prévenir qu’un des ses hommes avait été abattu alors qu’il procédait à un contrôle routier avenue reine Astrid à Spa », avait expliqué le bourgmestre Joseph Houssa, qui s’est rendu sur place.

Les experts, le labo de la police fédérale et le parquet sont actuellement sur place et procèdent à diverses constatations. Un hélicoptère de la police fédérale a survolé la région spadoise durant plusieurs heures. De nombreux policiers issus d’autres zones ou de la police fédérale, qui étaient initialement prévus pour assurer la sécurité du Grand Prix de Francorchamps, bouclent l’avenue reine Astrid entre la place du Monument et la rue Adolphe Bastin. Une déviation est mise en place.

Source: Belga