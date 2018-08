Plus de 6.000 personnes se sont défoulées aux Air Games à Floreffe

Plus de 6.000 personnes ont participé dimanche aux « Air Games » organisés à l’abbaye de Floreffe, près de Namur. Un grand succès pour cette course d’obstacles gonflables itinérante, puisque c’est la première fois qu’une date affichait complet. Tout s’est parfaitement déroulé, d’après les organisateurs.

« Gérer 6.000 personnes était un fameux défi, mais tout s’est très bien passé », commente Simon Trussart, de Denali Outdoor Events, société basée dans le Brabant wallon. « Que ce soit sur le parcours, aux inscriptions ou ailleurs, tous les flux ont été bien gérés par la centaine de personnes qui travaillent avec nous et il n’y a pas eu trop d’attente, donc le bilan est très positif sur le plan opérationnel. »

« Nous voulons proposer quelque chose de fun. Courir n’est pas obligatoire, il n’y a pas de chrono. Ce qui est important, c’est de s’éclater sur les structures gonflables géantes placées sur le parcours de cinq kilomètres et les participants l’ont bien compris », se réjouit-il.

Avant Floreffe, les Air Games s’étaient déjà installés à Bruxelles, Hélécine, Anvers et Mons. Une autre date est prévue à Liège le 9 septembre, ainsi que deux supplémentaires en Flandre. L’année prochaine, Denali Outdoor Events espère organiser plus d’étapes dans tout le pays. La société envisage également d’exporter son concept à l’étranger.

Source: Belga