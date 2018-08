Mort du prolifique damaturge américain Neil Simon à 91 ans

Le prolifique dramaturge et producteur américain Neil Simon, qui a obtenu davantage de nominations aux Oscars et aux Tony, les récompenses américaines du théâtre, qu’un quelconque autre auteur, est mort dimanche à 91 ans, a déclaré un ami de longue date. Cette légende du théâtre américain a notamment écrit le scénario des films « Drôle de couple », « Pieds nus dans le parc » et « Lost in Yonkers » et la pièce « The Sunshine Boys ». Plusieurs de ses oeuvres ont été adaptées plus tard pour le cinéma ou la télévision.

Ce natif de New York, qui a grandi pendant la Grande Dépression, a succombé à des complications liées à une pneumonie, a expliqué Bill Evans, un ami proche et son ancien agent.

Ses écrits évoquaient les vicissitudes de la vie quotidienne des classes moyennes, explorant ce qu’il aimait à appeler les « guerres domestiques » et les conflits familiaux.

Il était également connu pour être un roi de la comédie, saupoudrant allègrement ses pièces de traits humoristiques percutants.

En 1983, il a eu le rare honneur d’avoir un théâtre baptisé de son nom au coeur de Manhattan, le Neil Simon Theatre.

Tout au long de sa carrière, il a remporté un prix Pulitzer, un Golden Globe et trois Tony.

source: Belga