Météo – Un dimanche ensoleillé avant le retour de la pluie

Dimanche, on observera d’abord de belles périodes ensoleillées, mais graduellement, la nébulosité augmentera à partir de l’ouest, selon les prévisions de l’IRM. En fin d’après-midi, une zone de pluie atteindra la côte et se déplacera lentement vers l’intérieur des terres. Les maxima seront voisins de 16 degrés en Hautes Fagnes, de 18 degrés au littoral et compris entre 19 et localement 21 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud-sud-ouest. La nuit de dimanche à lundi, il fera couvert avec de la pluie. Dans l’ouest, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies en fin de nuit. Cependant, une averse restera possible. Les minima se situeront entre 11 et 15 degrés. Le vent sera modéré et à la mer parfois assez fort de sud puis de sud-ouest à ouest-sud-ouest. Il y aura un risque de rafales de 50 km/h dans l’intérieur du pays et de 60 km/h au littoral.

Source: Belga