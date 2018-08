Les Belges à l’étranger – Thibaut Courtois de nouveau sur le banc du Real

Thibaut Courtois devra encore attendre avant d’être titularisé dans le but du Real Madrid. Il doit prendre place sur le banc des remplaçants dimanche soir pour le match que le Real joue à Gérone (coup d’envoi à 22h15) dans le cadre de la 2e journée de Liga. L’entraîneur madrilène Julen Lopetegui a choisi de confier le poste de gardien à Kaylor Navas, qui dispute sa 5e saison à Madrid. Arrivé cet été de Chelsea pour 40 millions d’euros, le Diable Rouge avait déjà suivi du banc le premier match du Real en Liga cette saison, la semaine dernière contre Getafe.

Courtois trouvera à ses côtés sur le banc merengue Raphaël Varane et Luka Modric, deux finalistes du Mondial, qui n’étaient pas non plus titulaires la semaine dernière.

Source: Belga